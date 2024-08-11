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Жители Вахитовского района останутся без воды на сутки

Жители Вахитовского района Казани столкнутся с ...

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Жители Вахитовского района Казани столкнутся с временными неудобствами, так как на сутки останутся без водоснабжения. Это связано с проведением необходимых работ по подключению нового участка водопровода к централизованным сетям. Такие меры необходимы для улучшения качества водоснабжения и обеспечения стабильности водопроводной сети в будущем.

Работы планируют завершить до 13.00 11 августа, после чего водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме. В связи с отключением, местные жители могут испытывать дискомфорт, поэтому МУП «Водоканал» организует подвоз воды, чтобы минимизировать последствия временного отключения.

Для получения воды жители могут воспользоваться услугами автоцистерн, предварительно сделав заявку по телефону: +7(843)231-62-60. Специалисты компании готовы оперативно ответить на вызовы и обеспечить необходимый объем воды. Несмотря на временные трудности, жители должны помнить, что эти работы направлены на дальнейшее улучшение инфраструктуры и надежности водоснабжения района.

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