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Жители Татарстана увидят звездопад, связанный с кометой Галлея

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С ночи 5 на 6 мая жители Татарстана и других регионов смогут наблюдать красивый звездопад — метеорный поток Эта-Аквариды. Он связан с частицами, которые оставила после себя знаменитая комета Галлея. Об этом сообщает Московский планетарий.

Хотя поток длится с 19 апреля по 28 мая, пик активности приходится именно на утро 6 мая — ожидается до 50 метеоров в час. Обычно в этот период можно увидеть около 30 и более «падающих звёзд» в час. Активность потока особенно высока с 3 по 10 мая.

Метеоры Эта-Акварид быстрые и яркие, со следами на небе. Они летят со скоростью около 67 км/с и похожи на осенние Ориониды — ещё один поток, вызванный кометой Галлея.

Наблюдать метеоры можно будет с 2 ночи до рассвета, глядя на юго-восточную часть неба. Радиант — точка, откуда «падают звёзды», находится в созвездии Водолея, немного левее и ниже звезды Альтаир. Хорошим ориентиром станет Летний Треугольник — область между звёздами Вега, Денеб и Альтаир.

Однако Луна, приближающаяся к полнолунию (ожидается 12 мая), может немного мешать из-за своей яркости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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