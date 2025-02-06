Жители Татарстана рискуют стать жертвами квишинга, расплачиваясь за ЖКУ

Жители Татарстана столкнулись с новой схемой обмана — злоумышленники рассылают поддельные коммунальные квитанции с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты. Оплатив такую «услугу», граждане узнают о мошенничестве лишь спустя месяц, когда получают настоящий счет с долгом.

Житель Казани Игорь Хасанов рассказал, что в его доме не раз появлялись объявления якобы от коммунальных служб с просьбой оплатить задолженность по QR-коду. Проверка показывала, что ссылки ведут на фальшивые сайты. Теперь жильцы сразу срывают такие объявления и предупреждают соседей.

Проверяя свою настоящую квитанцию, Хасанов заметил, что ее QR-код не ведет на сайт, а содержит только платежную информацию. Он сделал вывод, что, если QR-код перенаправляет на веб-страницу, квитанция поддельная.

В «Татэнергосбыте» объяснили, что их квитанции содержат QR-коды с реквизитами, но не ссылками на сайты. Оплата проходит только через банковские сервисы. В поддельных квитанциях QR-коды ведут на сторонние сайты без обязательных реквизитов.

Специалисты советуют проверять данные перед оплатой и использовать только официальные способы:

- портал госуслуг РТ и приложение «Услуги РТ»;

- сайт и приложение «Татэнергосбыт»;

- личные кабинеты банков;

- систему ГИС ЖКХ и сервис «Госуслуги Дом».

В МВД Татарстана заявили, что пока не зафиксировали случаев хищения денег через QR-коды в квитанциях, но граждане часто обращаются за помощью в установке приложения «Татэнергосбыта».

Полицейские также предупредили о новом виде мошенничества — квишинге, когда QR-коды используются для кражи личных данных. Поддельные коды размещают на объявлениях, в электронных письмах и даже на электросамокатах.

Жителям рекомендуют быть осторожными и проверять информацию перед сканированием QR-кодов, пишет издание «Реальное время».