Жители Татарстана рискуют стать жертвами квишинга, расплачиваясь за ЖКУ
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Жители Татарстана столкнулись с новой схемой обмана — злоумышленники рассылают поддельные коммунальные квитанции с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты. Оплатив такую «услугу», граждане узнают о мошенничестве лишь спустя месяц, когда получают настоящий счет с долгом.
Житель Казани Игорь Хасанов рассказал, что в его доме не раз появлялись объявления якобы от коммунальных служб с просьбой оплатить задолженность по QR-коду. Проверка показывала, что ссылки ведут на фальшивые сайты. Теперь жильцы сразу срывают такие объявления и предупреждают соседей.
Проверяя свою настоящую квитанцию, Хасанов заметил, что ее QR-код не ведет на сайт, а содержит только платежную информацию. Он сделал вывод, что, если QR-код перенаправляет на веб-страницу, квитанция поддельная.
В «Татэнергосбыте» объяснили, что их квитанции содержат QR-коды с реквизитами, но не ссылками на сайты. Оплата проходит только через банковские сервисы. В поддельных квитанциях QR-коды ведут на сторонние сайты без обязательных реквизитов.
Специалисты советуют проверять данные перед оплатой и использовать только официальные способы:
- портал госуслуг РТ и приложение «Услуги РТ»;
- сайт и приложение «Татэнергосбыт»;
- личные кабинеты банков;
- систему ГИС ЖКХ и сервис «Госуслуги Дом».
В МВД Татарстана заявили, что пока не зафиксировали случаев хищения денег через QR-коды в квитанциях, но граждане часто обращаются за помощью в установке приложения «Татэнергосбыта».
Полицейские также предупредили о новом виде мошенничества — квишинге, когда QR-коды используются для кражи личных данных. Поддельные коды размещают на объявлениях, в электронных письмах и даже на электросамокатах.
Жителям рекомендуют быть осторожными и проверять информацию перед сканированием QR-кодов, пишет издание «Реальное время».
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