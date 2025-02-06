Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Жители Татарстана рискуют стать жертвами квишинга, расплачиваясь за ЖКУ

Житель Казани Игорь Хасанов рассказал, что в ег...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Жители Татарстана столкнулись с новой схемой обмана — злоумышленники рассылают поддельные коммунальные квитанции с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты. Оплатив такую «услугу», граждане узнают о мошенничестве лишь спустя месяц, когда получают настоящий счет с долгом.

Житель Казани Игорь Хасанов рассказал, что в его доме не раз появлялись объявления якобы от коммунальных служб с просьбой оплатить задолженность по QR-коду. Проверка показывала, что ссылки ведут на фальшивые сайты. Теперь жильцы сразу срывают такие объявления и предупреждают соседей.

Проверяя свою настоящую квитанцию, Хасанов заметил, что ее QR-код не ведет на сайт, а содержит только платежную информацию. Он сделал вывод, что, если QR-код перенаправляет на веб-страницу, квитанция поддельная.

В «Татэнергосбыте» объяснили, что их квитанции содержат QR-коды с реквизитами, но не ссылками на сайты. Оплата проходит только через банковские сервисы. В поддельных квитанциях QR-коды ведут на сторонние сайты без обязательных реквизитов.

Специалисты советуют проверять данные перед оплатой и использовать только официальные способы:

- портал госуслуг РТ и приложение «Услуги РТ»;
- сайт и приложение «Татэнергосбыт»;
- личные кабинеты банков;
- систему ГИС ЖКХ и сервис «Госуслуги Дом».

В МВД Татарстана заявили, что пока не зафиксировали случаев хищения денег через QR-коды в квитанциях, но граждане часто обращаются за помощью в установке приложения «Татэнергосбыта».

Полицейские также предупредили о новом виде мошенничества — квишинге, когда QR-коды используются для кражи личных данных. Поддельные коды размещают на объявлениях, в электронных письмах и даже на электросамокатах.

Жителям рекомендуют быть осторожными и проверять информацию перед сканированием QR-кодов, пишет издание «Реальное время».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Теряем сотрудников: татарстанцев стали сильнее ценить за границей

Интересное в Казани

20 часов назад

Романтика начинается на кухне: рассказываем, как провести вечер любви по мотивам культовых фильмов

летают ли постельные клопы домашние

Новости Казани

день назад

Учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

вёрстка брошюр в Уфе

Не у нас

23 часа назад

В Минобороны РФ решили иначе определять степень годности к военной службе

Новости Казани

20 часов назад

Около казанского аэропорта скопились машины скорой помощи

Не у нас

день назад

В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живёт на могиле своего хозяина

Новости Татарстана

день назад

Онколог рассказал, какими видами рака чаще всего болеют жители Татарстана

Новости Казани

день назад

Разорвавший флаг РФ казанец получил срок
Новости Казани
20 часов назад

В казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки

Когда просьбы жильцов не возымели эффекта, они ...

Не у нас

6 минут назад

Акула напала на 44-летнюю российскую туристку на Мальдивах

Гид по скидкам Казани

день назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

Новости Татарстана

21 минуту назад

31-летний татарстанец открыл наркошопы по всей России, его задержали

Новости Татарстана

56 минут назад

Госкомитет Татарстана по тарифам напомнил нормы температур в дмах зимой
Госкомитет Татарстана по тарифам рассказал об э...
Новости Татарстана
час назад

Госкомитет Татарстана по тарифам рассказал об экономии на платежках за отопление

Новости Татарстана

час назад

Жители Татарстана рискуют стать жертвами квишинга, расплачиваясь за ЖКУ

Новости Казани

16 часов назад

На Горьковском шоссе водитель КамАЗа потерял сознание и врезался в отбойник

Не у нас

16 часов назад

В Германии археологи нашли могилу IX века с женщиной без лица
Когда любовь не спасает: почему семейные конфли...
Интересное в Казани
6 дней назад

Когда любовь не спасает: почему семейные конфликты все чаще решают через юристов