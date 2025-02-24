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Жители Татарстана просят поменять часовый пояс

Некоторые жители также выразили недовольство те...

pixabay.com

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Жители Татарстана снова подняли вопрос о смене часового пояса, обратившись с этим предложением в телеграм-канал раиса республики Рустама Минниханова.

По их мнению, региону необходимо перейти на другое время, так как с наступлением весны в некоторых районах светает уже в два-три часа ночи. Они предложили перевести часы на один или два часа вперед.

Кроме того, татарстанцы считают, что изменение часового пояса может положительно повлиять на здоровье людей и экономику. Один из пользователей отметил, что вместо того чтобы объединиться и найти решение проблемы, многие начинают лишь рассуждать.

Некоторые жители также выразили недовольство тем, что при текущем времени лето ощущается иначе: ночью слишком светло, а вечером, по их словам, после работы уже темно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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