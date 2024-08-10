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Жители Проспекта Победы выступили за озеленение и против нарушений спокойствия

Состоялась очередная встреча с жителями домов, ...

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Состоялась очередная встреча с жителями домов, расположенных на улице Проспект Победы. Координатор татарстанского отделения ЛДПР Руслан Юсупов собрал отзывы граждан.

Местные жители выразили недовольство по поводу вырубки деревьев в ходе ремонтных работ и обратились с просьбой вернуть срубленные деревья.

Также была поднята проблема с нарушителями спокойствия на футбольной площадке, которые создают шум в вечерние часы. Обсуждались недостаток уличного освещения в дворовых территориях и состояние общественного транспорта, включая устаревшие автобусы и отсутствие социальных льгот.

Особое внимание уделили перегрузке школьной системы. В школе №161 продолжается прием детей мигрантов, не обладающих необходимыми знаниями русского языка, что замедляет образовательный процесс. Учебному заведению не хватает педагогов, так как многие из них покинули свои должности.

Руслан Юсупов пообещал активизировать работу с местными властями для решения проблем с вырубкой деревьев. Он планирует инициировать озеленение территории, которое включает в себя высадку новых деревьев и создание благоустроенных зеленых зон, чтобы компенсировать потери и улучшить экологическую обстановку.

Что касается проблемы с шумом на футбольной площадке, координатор ЛДПР предложил создать инициативную группу из числа жителей для контроля за нарушителями. Он также собирается обратиться в местные органы полиции с просьбой усилить патрулирование в вечернее время.

Уличное освещение и состояние общественного транспорта стали объектом особого внимания. Юсупов пообещал провести встречи с транспортными компаниями для обсуждения обновления автобусного парка и создания более комфортных условий для пассажиров.

Проблему перегрузки школьной системы Юсупов видит как приоритетную. Он планирует обратиться в Министерство образования с предложением о привлечении иностранных специалистов и организации курсов русского языка для мигрантов, чтобы помочь им быстро интегрироваться в образовательный процесс.

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