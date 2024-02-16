Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Глава УК «ПЖКХ» Евгений Чешаков обратился к казанцам с просьбой разумного потребления продуктов. В крупных городах в мусорные урны уходят более 40% продукции. Передает «БИЗНЕС Online».

Обычно выбрасывают отходы из заведений общепита, просрочку из магазинов. В последнее время и сами горожане стали чаще выбрасывать продукты.



По словам Чешакова, все должны прийти к культуре размеренного потребления. Необходимо покупать только те продукты, которые реально необходимы. Ведь на это уходят деньги, которые не всегда легко заработать, подчеркнул глава УК.