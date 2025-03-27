Жители Елабуги негативно восприняли визит дизайнера Артемия Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев недавно посетил Елабугу и поделился кадрами поездки в социальных сетях. Однако приезд блогера не вызвал особого воодушевления у местных жителей.

В своём посте он разместил снимки с панорамами Нижнекамска и Набережных Челнов, сделанные с территории Елабуги. Зачем он туда приехал и какие локации осмотрел — осталось неизвестным.

Пользователи в комментариях отреагировали по-разному. Некоторые вспомнили его старые критические замечания и выразили удивление визитом.

Ещё в 2020 году Лебедев в одном из выпусков на YouTube негативно отзывался о Челнах, заявляя, что город ему показался скучным. Он подчёркивал, что перемещаться по нему можно исключительно на автомобиле и только между микрорайонами, пишет kazan.aif.ru.