Жители Елабуги негативно восприняли визит дизайнера Артемия Лебедева
Маткульт-привет! :: Алексей Савватеев и Ко/Википедия
Дизайнер Артемий Лебедев недавно посетил Елабугу и поделился кадрами поездки в социальных сетях. Однако приезд блогера не вызвал особого воодушевления у местных жителей.
В своём посте он разместил снимки с панорамами Нижнекамска и Набережных Челнов, сделанные с территории Елабуги. Зачем он туда приехал и какие локации осмотрел — осталось неизвестным.
Пользователи в комментариях отреагировали по-разному. Некоторые вспомнили его старые критические замечания и выразили удивление визитом.
Ещё в 2020 году Лебедев в одном из выпусков на YouTube негативно отзывался о Челнах, заявляя, что город ему показался скучным. Он подчёркивал, что перемещаться по нему можно исключительно на автомобиле и только между микрорайонами, пишет kazan.aif.ru.
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