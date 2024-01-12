Жители двух поселков в РТ добились ограничения высоты застройки

Высота застройки в населенных пунктах Лаишевского района, включая как большие, так и малые Кабаны, теперь ограничена четырьмя этажами. Это решение было принято в составе районного совета и опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.



Муниципальные власти приняли правила землепользования и застройки для сельского поселения Большекабанское. В соответствии с пунктом 25.2 данного документа, в зонах, предназначенных для планируемой жилой застройки (обозначенных как ж0), многоквартирные здания будут ограничены по высоте и могут иметь не более четырех этажей, включая мансардный этаж, который не должен превышать 20 метров.