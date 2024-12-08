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· 16+ · Анастасия Шарова

Жителям Татарстана рассказали о последствиях не уплаты налогов

С 3 декабря все налогоплательщики, которые не у...

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С 3 декабря все налогоплательщики, которые не уплатили НДФЛ вовремя, будут считаться должниками.

По информации пресс-службы инспекции Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, за каждый день просрочки начисляются пени. Это может привести к серьёзным последствиям.

Если задолженность будет взыскана через суд, то должнику придётся оплатить государственную пошлину и исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга. Судебные приставы имеют право наложить запрет на отчуждение имущества и списать долг с открытых расчётных счетов. Также работодатель может удержать долг из заработной платы по решению суда.

Должникам могут грозить ограничения на выезд за границу и трудности с получением государственных услуг, включая социальные меры поддержки.

Узнать о наличии задолженности и произвести оплату можно через электронные сервисы, такие как личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы России и мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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