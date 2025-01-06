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· 16+ · Екатерина Елисеева

Жителям Татарстана рассказали, как пережить пик заболеваемости

При первых симптомах простуды необходимо...

pixabay.com

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Период простуд и респираторных вирусов достигает пика в холодное время года, когда сокращается солнечная активность, а недостаток витамина D ослабляет иммунитет, снижая защиту организма от инфекций.

Для профилактики заболеваний Роспотребнадзор Татарстана советует соблюдать здоровый образ жизни: высыпаться, гулять на свежем воздухе, поддерживать физическую активность, питаться сбалансированно и носить маски в местах с большим скоплением людей.

Рекомендуется минимизировать контакты с заболевшими, не касаться лица руками и тщательно мыть руки с мылом.

При первых симптомах простуды необходимо прикрывать рот при кашле и чихании, чаще использовать антисептики для рук, оставаться дома и не допускать больных детей в организованные коллективы. Также следует избегать посещения людных мест.

Самолечение опасно — важно вовремя обратиться к врачу за профессиональной помощью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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