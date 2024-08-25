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Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

28 августа в Доме дружбы народов РТ будет предо...

vuzopedia.ru

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28 августа в Доме дружбы народов РТ будет предоставлена бесплатная юридическая помощь жителям Татарстана. В этот день эксперты проведут консультации, где ответят на вопросы по таким направлениям, как трудовое право, медицинское и пенсионное обеспечение, а также социальные услуги и другие правовые аспекты. Об этом сообщает организатор события — Министерство юстиции РТ.

Консультации будут доступны с 10:00 до 12:00. В инициативе примут участие представители прокуратуры, а также территориальных органов федеральной и республиканской исполнительной власти. Также будут присутствовать специалисты Госюрбюро, адвокаты и нотариусы, готовые оказать помощь всем желающим.

Такое мероприятие станет отличной возможностью для жителей Татарстана получить квалифицированные советы по актуальным юридическим вопросам. Особенно важным является то, что граждане смогут проконсультироваться по вопросам трудового права, что в условиях современных реалий может оказаться неоценимым. Работники, столкнувшиеся с проблемами на своем месте, смогут выяснить свои права и возможности защиты.

Консультации также охватят темы медицинского и пенсионного обеспечения, что является важным аспектом для многих пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Специалисты помогут разобраться в сложностях, связанных с оформлением документов и получением социальных услуг, что значительно облегчит жизнь тем, кто нуждается в поддержке.

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