Жителям Татарстана объяснили, как увеличить размер пенсии

В Татарстане размер страховой пенсии по старости зависит от трудового стажа и официальной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Об этом напоминает портал Госуслуги.

Чтобы получить право на пенсию, необходимо иметь минимум 15 лет стажа и набрать 30 пенсионных коэффициентов. Эти показатели можно заработать, продолжая официальную работу, или приобрести отдельно.

Специалисты также отмечают, что выходить на пенсию необязательно сразу по достижении минимального возраста — можно продолжить работать, увеличивая количество пенсионных коэффициентов. В этом случае при оформлении пенсии размер фиксированной выплаты будет выше.

Рассчитать предполагаемый размер пенсии можно с помощью выписки о состоянии индивидуального лицевого счёта. Подать заявление на назначение пенсии следует за месяц до предполагаемой даты выхода через портал Госуслуг, в отделении СФР или в офисе МФЦ.