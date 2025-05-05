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Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы

Жителям Татарстана для получения страховой пенс...

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Жителям Татарстана для получения страховой пенсии по старости необходимо не менее 15 лет трудового стажа. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

В страховой стаж включаются не только официальные годы работы, но и другие виды деятельности.

Что можно засчитать в стаж:

  • Уход за ребёнком до 1,5 лет (максимум до 6 лет, если декретов было несколько).

  • Уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом I группы или пожилым старше 80 лет (при оформлении соответствующих выплат).

  • Срочная служба в армии.

  • Период получения пособия по безработице при временной нетрудоспособности.

  • Учёба в вузе или колледже до 2002 года.

  • Годы, когда супруг (или супруга) военнослужащего или дипломата не мог(ла) трудоустроиться в удалённом населенном пункте (до 5 лет).

  • В случае оправдания и реабилитации — стаж сохраняется, даже если человек временно отстранялся от работы по уголовному делу.

Во всех случаях обязательным условием является перечисление страховых взносов работодателем или государством.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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