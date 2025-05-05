Жителям Татарстана объяснили, что засчитывается в трудовой стаж, кроме работы
Pro Город
Жителям Татарстана для получения страховой пенсии по старости необходимо не менее 15 лет трудового стажа. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
В страховой стаж включаются не только официальные годы работы, но и другие виды деятельности.
Что можно засчитать в стаж:
Уход за ребёнком до 1,5 лет (максимум до 6 лет, если декретов было несколько).
Уход за ребёнком-инвалидом, инвалидом I группы или пожилым старше 80 лет (при оформлении соответствующих выплат).
Срочная служба в армии.
Период получения пособия по безработице при временной нетрудоспособности.
Учёба в вузе или колледже до 2002 года.
Годы, когда супруг (или супруга) военнослужащего или дипломата не мог(ла) трудоустроиться в удалённом населенном пункте (до 5 лет).
В случае оправдания и реабилитации — стаж сохраняется, даже если человек временно отстранялся от работы по уголовному делу.
Во всех случаях обязательным условием является перечисление страховых взносов работодателем или государством.
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