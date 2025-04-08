Жителям Татарстана объяснили, что означают цифры на наклейках фруктов и овощей

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану разъяснили значение цифровых кодов, указанных на наклейках фруктов и овощей. Эти цифры — не случайный набор, а часть системы, позволяющей определить способ выращивания и происхождение продукта.

Если код состоит из четырёх цифр и начинается на 3 или 4 (например, 3000 или 4000), это означает, что продукт был выращен традиционным методом с применением обычных агротехнологий и удобрений.

Цифра 9 в начале кода указывает на органическое происхождение. Такие продукты выращиваются без использования пестицидов, химических удобрений и других синтетических добавок.

А вот маркировка, начинающаяся с 8, свидетельствует о том, что продукция является генетически модифицированной (ГМО).