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Жителям Татарстана объяснили, что означают цифры на наклейках фруктов и овощей

Цифра 9 в начале кода указывает на...

pixabay.com

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану разъяснили значение цифровых кодов, указанных на наклейках фруктов и овощей. Эти цифры — не случайный набор, а часть системы, позволяющей определить способ выращивания и происхождение продукта.

Если код состоит из четырёх цифр и начинается на 3 или 4 (например, 3000 или 4000), это означает, что продукт был выращен традиционным методом с применением обычных агротехнологий и удобрений.

Цифра 9 в начале кода указывает на органическое происхождение. Такие продукты выращиваются без использования пестицидов, химических удобрений и других синтетических добавок.

А вот маркировка, начинающаяся с 8, свидетельствует о том, что продукция является генетически модифицированной (ГМО).

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