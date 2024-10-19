Жителям Татарстана напомнили о мерах профилактики пневмонии

В Татарстане отмечается рост заболеваемости внебольничной пневмонией, однако ситуация остаётся под контролем. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

В текущем году зафиксировано увеличение числа случаев заболевания, включая единичные очаги в детских коллективах. Пневмонию могут вызывать различные возбудители, такие как пневмококк и гемофильная палочка, а также осложнения после гриппа.

Перед началом эпидемиологического сезона Роспотребнадзор предпринял ряд мер, направленных на предотвращение ухудшения ситуации. В республике проводится постоянный мониторинг заболеваемости, особенно в школах и детских садах, где ежедневно осуществляются утренние проверки на признаки болезни.

Санитарные врачи напоминают о важности профилактики пневмонии, включая соблюдение дезинфекционного режима, регулярное проветривание помещений, личную гигиену и своевременную вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции.