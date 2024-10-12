Жителям Татарстана начали платить за фиксацию нарушений ПДД

За последний месяц в обновленное приложение "Народный инспектор" поступило 4003 заявления о нарушениях правил дорожного движения, за которые можно получить денежное вознаграждение. Об этом рассказал Илья Начвин, первый заместитель главы министерства цифрового развития Республики Татарстан.

На данный момент в процессе рассмотрения находится около 700 заявлений. Каждую четверть из них составляют обращения, связанные с получением вознаграждений. В течение месяца было совершено 33 тысячи скачиваний приложения, что свидетельствует о растущем интересе к нему со стороны пользователей. Большинство заявок поступает из крупных городов, таких как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск.

Начвин сообщил, что 8 октября была произведена первая выплата. Гражданин, который сообщил о нарушении, получил свои 200 рублей.