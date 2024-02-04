Жителям РТ рассказали мерах профилактики пневмонии

В целях профилактики пневмонии, специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ призывают жителей Татарстана соблюдать определенные меры предосторожности. Одно из главных рекомендаций – следить за гигиеной рук и регулярно мыть их с мылом, особенно после чихания или кашля.

Кроме того, рекомендуется проветривать помещения несколько раз в день и прикрывать рот салфеткой при кашле или чихании. В случае отсутствия салфетки, следует использовать плечо или локоть. Если появляются признаки заболевания, не рекомендуется ходить на работу или в школу – лучше обратиться к врачу. Врачи также отмечают, что пневмония может возникать как самостоятельное заболевание, так и осложнение при других проблемах со здоровьем, таких как грипп, ОРВИ и другие.