Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Жителям РТ рассказали мерах профилактики пневмонии

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В целях профилактики пневмонии, специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ призывают жителей Татарстана соблюдать определенные меры предосторожности. Одно из главных рекомендаций – следить за гигиеной рук и регулярно мыть их с мылом, особенно после чихания или кашля.

Кроме того, рекомендуется проветривать помещения несколько раз в день и прикрывать рот салфеткой при кашле или чихании. В случае отсутствия салфетки, следует использовать плечо или локоть. Если появляются признаки заболевания, не рекомендуется ходить на работу или в школу – лучше обратиться к врачу. Врачи также отмечают, что пневмония может возникать как самостоятельное заболевание, так и осложнение при других проблемах со здоровьем, таких как грипп, ОРВИ и другие.

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