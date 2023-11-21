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Жителя Татарстана судили в Кемерово за передачу взятки при поставке автобусов

Жителя Татарстана судили в Кемерово за передачу взятки при поставке автобусов

Фото: открытые источники

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В Кемерово состоялся суд над жителем Татарстана, которого обвинили в посредничестве при передаче взятки при поставке автобусов. Мужчина дали условный срок и штраф в размере 10,5 миллиона рублей.

В 2020 году 53-летний татарстанец предложил главе предприятия, продающего транспорт, договориться с чиновниками в Кемерово о покупке автобусов. Услуги свои он оценил в 100 тысяч за каждый автобус, который удастся продать.

Такую же сумму директор фирмы должен был заплатить кемеровскому чиновнику, за что тот гарантировал приобретение автобусов именно у его организации.
В итоге организация продала Кемерово 15 автобусов.

Посредник и кемеровский чиновник получили по 1,5 миллиона.
Посреднику дали 7 лет условно, а кемеровский чиновник сейчас еще под следствием.

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