Жителя Татарстана судили в Кемерово за передачу взятки при поставке автобусов

В Кемерово состоялся суд над жителем Татарстана, которого обвинили в посредничестве при передаче взятки при поставке автобусов. Мужчина дали условный срок и штраф в размере 10,5 миллиона рублей.

В 2020 году 53-летний татарстанец предложил главе предприятия, продающего транспорт, договориться с чиновниками в Кемерово о покупке автобусов. Услуги свои он оценил в 100 тысяч за каждый автобус, который удастся продать.

Такую же сумму директор фирмы должен был заплатить кемеровскому чиновнику, за что тот гарантировал приобретение автобусов именно у его организации.

В итоге организация продала Кемерово 15 автобусов.

Посредник и кемеровский чиновник получили по 1,5 миллиона.

Посреднику дали 7 лет условно, а кемеровский чиновник сейчас еще под следствием.