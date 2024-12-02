Жителя Татарстана привлекли к ответственности за использование квадрокоптера

В Республике Татарстан владелец квадрокоптера был привлечён к административной ответственности за нарушение правил безопасности полётов. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

В сентябре 2024 года в деревне Пимери произошло чрезвычайное происшествие, связанное с нарушением правил безопасности при проведении авиационно-химических работ. Местный житель использовал беспилотный летательный аппарат весом 50 килограммов без необходимых разрешений и документов. Это создавало серьёзную угрозу безопасности и могло привести к опасным ситуациям.

Ространснадзор применил административные меры в отношении владельца беспилотного летательного аппарата в соответствии с частью 4–6 статьи 11.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, были назначены штрафы за нарушение правил безопасности использования воздушных судов.