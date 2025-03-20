Житель Тукаевского района обвиняется в мошенничестве с 25 участками земли

Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 63-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что с октября 2023 года по февраль 2024 года обвиняемый предоставил председателю палаты земельных и имущественных отношений Тукаевского района ложный отчет. В нем утверждалось, что 25 земельных участков, принадлежащих обвиняемому, не имеют обременений. Из-за этих ложных данных рыночная стоимость земли была искусственно завышена.

Затем, на основе этих документов, обвиняемый обменял 25 участков общей стоимостью 46,3 млн рублей на 5 участков, стоимость которых превышала 109,2 млн рублей.

Таким образом, ущерб муниципалитету составил 62,9 млн рублей.

Обвиняемый частично признал свою вину, а земельные участки были возвращены в муниципальную собственность.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет передано в Набережночелнинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.