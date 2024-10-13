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Житель Татарстана узнал о редком заболевание благодаря падению с высоты

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В городе Альметьевске 53-летний мужчина узнал о редком заболевание после падению с высоты.

Мужчина упал с высоты и, получив травмы, обратился за медицинской помощью. В тяжелом состоянии его доставили в районную больницу, где провели диагностику и обнаружили ушиб мозга и открытый перелом пирамиды одной из костей.

В процессе лечения состояние пациента улучшилось, но вскоре вновь ухудшилось. Врачи диагностировали редкую сосудистую патологию головного мозга — каротидно-кавернозное соустье. Это заболевание может вызывать недостаток кровоснабжения мозга, нарушая венозный отток и приводя к застою крови в глазнице и мозге.

Было принято решение о проведении операции на пациенте. После хирургического вмешательства у мужчины исчезли головные боли, уменьшились отеки и значительно улучшилось зрение, пишет inkazan.ru.

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