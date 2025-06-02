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Житель Татарстана пошел под суд за жестокое убийство друга

На первом заседании были родственники погибшего...

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Следствие считает, что Вячеслав Евстафьев избил знакомого Валерия Иванова бутылкой, затем посадил его в машину, отвёз к себе и запер в сарае, где Иванов умер от переохлаждения. Ранее Евстафьев был судим за убийство матери, драку, кражи и наркотики.

Верховный суд Татарстана рассматривает дело 54-летнего Евстафьева, обвиняемого в особо жестоком убийстве. Инцидент произошёл 17 января 2025 года в селе Утяжки.

На первом заседании были родственники погибшего, в том числе сестра Галина Ахмадуллина, признанная потерпевшей. Суд лишь установил личности и рассмотрел ходатайство обвинения о продлении меры пресечения.

Прокурор заявил, что Евстафьев может скрыться или угрожать свидетелям, поэтому попросил продлить содержание под стражей ещё на шесть месяцев. Обвиняемый и его защита согласились, потерпевшая поддержала ходатайство и спросила Евстафьева о причинах поступка. Суд продлил арест до 22 ноября 2025 года.

Галина рассказала журналистам, что в день убийства между Евстафьевым и Ивановым произошёл конфликт, после чего Евстафьев ударил его бутылкой, отвёз к себе и запер в сарае. Семья обнаружила дом Иванова в крови, а его самого не было. Евстафьев сначала не пускал никого в дом, но позже признался полиции и указал место, где нашли погибшего.

Родственники отметили, что Евстафьев часто ведёт себя неадекватно из-за алкоголя и наркотиков. В материалах дела указаны его прошлые судимости, включая убийство матери, причинение тяжкого вреда, хранение наркотиков и мелкие кражи. Ему грозит пожизненное заключение.

После продления ареста суд отложил дело. Евстафьев попросил не затягивать процесс, объяснив, что после задержания подписал контракт с Минобороны и собирается служить в зоне СВО, пишет KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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