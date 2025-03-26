Житель Татарстана обвиняется в жестоком обращении с животными

В Балтасинском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком обращении с животными, что квалифицируется по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ.

По данным следствия, в период с января по февраль 2025 года мужчина сознательно не выполнял обязанности по уходу за домашним скотом. Чтобы сократить расходы и освободить себя от забот, связанных с содержанием животных, он перестал обеспечивать коров и телят кормом и водой. Это привело к гибели нескольких голов, а оставшиеся животные оказались сильно истощены.

Согласно заключению экспертов, причиной смерти крупного рогатого скота стала алиментарная дистрофия, вызванная длительным отсутствием питания.

Уголовное дело передано в Балтасинский районный суд для дальнейшего рассмотрения.