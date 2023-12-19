Житель Татарстана был осужден за осквернение Вечного огня
zelenodolsk.fooby.ru
Жителя Татарстана признали виновным в осквернении символов воинской славы России. Данные приводит пресс-служба СКР по республике.
Было установлено, что в нетрезвом состоянии 52-летний гражданин в парке Зеленодольска начал сжигать металлические проводы на мемориальном оборудовании с Вечным огнем. Мужчина хотел сдать метал в пункты приема.
На замечания охраны мужчина не реагировал, его смогла остановить только полиция.
Мужчина был приговорен к 10 месяцам исправительных работа и штрафу – 15% его зарплаты.