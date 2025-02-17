Житель Нижнекамска хотел вызвать «девушку на ночь» и лишился 40 тысяч

Житель Нижнекамска стал жертвой интернет-мошенников и потерял крупную сумму.

Мужчина признался, что искал «девушку на ночь» и наткнулся на мошенницу. В ходе переписки она попросила оплатить «страховку» в 10 тысяч рублей. Доверившись незнакомке, нижнекамец перевел деньги.

Однако после этого собеседница запросила еще 10 тысяч, а затем заявила, что средства не поступили, и потребовала доплатить «недостающую сумму». В итоге мужчина перевел 40 тысяч рублей, так и не получив обещанной услуги.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.