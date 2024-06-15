Житель Набережных Челнов застрелил жену, а потом совершил самоубийство

По предварительным данным прокуратуры, трагедия развернулась в частном секторе: сначала мужчина открыл огонь из оружия по своей жене, а после забаррикадировался в доме со своей внучкой.

Приезда силовиков и спецназа стрелок не дождался — в момент штурма в доме обнаружили его тело. Мужчина застрелился, внучка не пострадала.

На место преступления приехал прокурор Челнов Артур Абуталипов. На месте ведётся следствие, выясняются обстоятельства произошедшего. Как сообщает телеграм-канал "Жесть Казани" — трагедия случилаьс на фоне ревности и процесса разводы. Убитой была залуженный врач РТ Рушаня Сагдеева.