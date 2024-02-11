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· Артем Акчурин

Житель Казани побил европейский и российский рекорды по бегу

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Казанец Серафим Солодовников стал обладателем новых европейских и российских рекордов в дисциплине бега на 400 метров. Информирует об этом пресс-служба мэрии города.

Сообщается, что спортсмен преодолел дистанцию за 45,96 секунды. Эту информацию подтвердили представители Всероссийской федерации легкой атлетики. Серафиму 18 лет, и он тренируется в Центре поддержки спорта для юношей и девушек "Центральный".

По словам представителей пресс-службы, "Предыдущий европейский рекорд (46,16 секунды) среди юниоров категории U20 был установлен британцем Эдвардом Фолдсом в 2022 году. Предыдущий российский рекорд в данной категории (46,72 секунды) принадлежал Николаю Чернецкому и считался рекордом с 1978 года."

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