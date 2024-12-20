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Житель Елабуги предстанет перед судом за кражу 205 тыс рублей

Житель Елабуги окажется на скамье подсудимых за...

Даниил Мурзов

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Житель Елабуги окажется на скамье подсудимых за мошенничество, в результате которого он похитил 205 тысяч рублей.

По данным пресс-службы Следственного комитета Татарстана, с 2021 по 2023 год этот человек выдавал себя за высокопрофильного специалиста с связями в правоохранительных органах. Он обманом убеждал людей платить ему деньги за «гарантированную» сдачу экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД) без реальной проверки их знаний.

Однако вместо того, чтобы помочь своим жертвам, мошенник использовал средства по своему усмотрению, оставляя людей в затруднительном положении — им приходилось заново проходить экзамены. В ходе расследования было выявлено три эпизода обмана, которые привели к общему ущербу в 205 тысяч рублей. Уголовное дело уже передано в суд, и обвинительное заключение утверждено. Кроме того, выделены отдельные дела против тех, кто давал взятки за успешную сдачу экзаменов. Эта история подчеркивает важность бдительности и осторожности при взаимодействии с людьми, обещающими легкие пути к успеху, сообщает Реальное Время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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