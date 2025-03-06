Жилинспекция РТ выделила 7 недобросовестных управленцев спецсчетов

Госжилинспекция Татарстана составила список владельцев спецсчетов, не публикующих сведения о состоянии счетов, взносах и остатках средств. В ведомстве отметили, что лишь немногие соблюдают требования о прозрачности.

Согласно правилам, информация должна обновляться ежемесячно и размещаться в системе не позднее чем через 11 рабочих дней после отчетной даты. Данные за январь 2025 года следовало опубликовать до 18 февраля, однако ряд организаций этого не сделал.

Среди нарушителей значатся казанские управляющие компании и ТСЖ:

- ООО «УК «Актачы-К»

- ООО «УК «Солнечный город»

- ООО «УК «СЕРВИС ИНДУСТРИЯ»

- ТСЖ «Серебряный каскад»

- ТСН «Дворик»

- ТСН «Наш дом»

- ТСН «ТРИО»

Инспекция указала, что на этих счетах могут накапливаться миллионы рублей, но часть средств расходуется не по назначению – на коммунальные платежи, юридические услуги и другие нужды.

Жителям рекомендовано регулярно проверять состояние счетов и при выявлении нарушений сообщать в ГЖИ. Ведомство также добивается соблюдения законодательства через суд. За неразмещение информации предусмотрены штрафы по статье 13.19.2 КоАП РФ.