Вы когда-нибудь писали отзыв на продукт, надеясь, что вас услышат? Признайтесь, наверняка думали, что он потеряется среди тысяч других или останется без ответа. Но только не во ВкусВилл. Здесь каждый отзыв — как приглашение к диалогу, каждое замечание — как сигнал к действию. Именно так продукция становится лучше, а покупатели — счастливее.

Эльвира из Казани однажды заметила, что её любимая овсянка слишком сладкая. «Я написала об этом через приложение, особо ничего не ожидая. А через пару месяцев, зайдя в магазин, увидела: состав изменили! Теперь это идеальный баланс вкуса. Честно, была приятно шокирована», — делится она.

И таких историй сотни. В 2024 году благодаря отзывам изменились десятки товаров, а ещё появились новинки, которые уже успели покорить сердца казанцев.

Ваши отзывы в действии: 5 товаров, которые стали лучше

Кажется, мелочи? Но именно они делают ваш опыт покупки и удовольствия от продуктов незабываемым. Во ВкусВилл знают, как важны детали, и постоянно прислушиваются к отзывам покупателей. Вот пять примеров, как именно ваши предложения сделали любимые продукты лучше в этом году.

Пельмени «Фермерские» — ещё сочнее и вкуснее

Ваши отзывы: «Начинка супер, но тесто толстоватое. Хотелось бы больше мяса и поменьше теста».

Что изменили: Тесто сделали тоньше, а фарш — сочнее и мяснее. Теперь каждая пельмешка — как домашняя, только лучше.

Отзыв после обновления: «Никогда не думала, что магазинные пельмени могут быть такими вкусными. Тесто стало как шёлк, а фарш — просто песня! Берём пачками, на случай неожиданных гостей — всегда успех», — Лилия, Казань.

Быстро и бесплатно! Не хотите тратить время на походы в магазин? Доставка из ВкусВилл приезжает всего за 1 — 2 часа — и совершенно бесплатно! И да, никакой минимальной суммы заказа. Заказывайте хоть пачку йогурта, хоть целый новогодний стол — вам всё доставят с улыбкой.

Сметана 20% — мягкость и натуральность

Ваши отзывы: «Сметана вкусная, но иногда кажется слишком густой».

Что изменили: Добавили чуть больше сливок и доработали консистенцию. Теперь сметана стала нежнее и ещё более натуральной на вкус.

Отзыв после обновления: «Эта сметана просто идеальная! Ложка стоит, но вкус мягкий и натуральный. Теперь берём только её для выпечки и заправки салатов», — Ольга, Казань.

Йогурт натуральный — сладость, но без сахара

Ваши отзывы: «Слишком сладко для тех, кто следит за фигурой. Может, меньше сахара?»

Что изменили: Убрали сахар совсем и добавили натуральную стевию. Теперь йогурт подходит для всех — и для тех, кто на диете, и для тех, кто просто ценит натуральный вкус.

Отзыв после обновления: «Этот йогурт просто спасение для моего ПП! Вкус натуральный, без лишней сладости, а с фруктами или гранолой — вообще космос. Теперь в холодильнике он всегда есть», — Эльмира, Казань.

Хлеб «Цельнозерновой» — для тех, кто заботится о здоровье

Ваши отзывы: «Слишком сухой и рассыпчатый. Хотелось бы более мягкий и вкусный вариант».

Что изменили: Добавили чуть больше натуральных масел, улучшили текстуру, сохранили максимум цельного зерна. Теперь это идеальный хлеб для завтраков и сэндвичей.

Отзыв после обновления:

«Как только обновили рецепт, сразу заметила разницу. Хлеб стал мягче, но сохранил полезный состав. Любимый выбор для тостов и бутербродов!» — Михаил, Казань.

Творог 9% — теперь в экоупаковке

Ваши отзывы: «Очень вкусный творог, но упаковка неудобная и пластика слишком много».

Что изменили: Перешли на биоразлагаемую упаковку с герметичной крышкой. Теперь творог сохраняет свежесть дольше, а экология — чище.

Отзыв после обновления: «Как же это удобно! Открывается легко, творог хранится идеально, и нет чувства вины за пластиковую упаковку. Молодцы, ВкусВилл!» — Анастасия, Казань.

Зимние новинки, которые точно стоит попробовать

Личи — зимний тропический привет

Когда за окном метель, а внутри хочется лета, спасает личи. Эти крошечные плоды с нежной мякотью будто хранят солнечный свет. На вкус — сладкие, с лёгкой ноткой винограда и розы. А ещё это витамины, которые зимой точно не помешают.

Отзыв: «Личи пробовала только на отдыхе за границей, а тут увидела в ВкусВилл. Взяла просто для воспоминаний, но теперь покупаю постоянно. Ем как конфеты, а иногда добавляю в фруктовые салаты — просто вау!» — Алина, Казань.

Набор «Новогодний переполох» — праздник в коробке

Печенье, мини-кексы и воздушный зефир в одной коробке — это как маленький праздник, который всегда с тобой. Подойдёт и для уютного вечера у ёлки, и для угощения друзей.

Отзыв: «Когда принесла этот набор домой, дети сразу начали спорить, кому достанутся кексы. В итоге ели все вместе, с горячим шоколадом. Идеально для создания новогоднего настроения!» — Екатерина, Казань.

Экономия каждый день! Ещё больше выгодных покупок с ежедневной скидкой 20%! Просто откройте приложение ВкусВилл, соберите свою индивидуальную подборку и получайте любимые продукты по сниженной цене. Почему бы не сделать это своей новой полезной привычкой?

Шоколад молочный с пеканом, смородиной и малиной — как прогулка в зимнем саду

Этот шоколад — настоящий гастрономический шедевр. Орехи пекан добавляют нежности, а ягоды — ту самую кислинку, от которой невозможно оторваться. Каждый кусочек — это маленькая история вкуса, который хочется запомнить.

Отзыв: «Съели за вечер! Пекан — это просто находка, а ягоды делают шоколад свежим и ярким. Теперь каждый вечер к чаю покупаем именно его. Жаль, что не сделали в большом формате!» — Мария, Казань.

Новогодние салаты — вкус, как у бабушки

Никто не отменял оливье и шубу, но кто сказал, что их обязательно готовить самому? Салаты от ВкусВилл — это проверенная классика, только без заморочек. Идеальный выбор, если хочется больше времени провести с семьёй, а не у плиты.

Отзыв: «Каждый Новый год беру салаты во ВкусВилл. Вкусные, свежие, всё по ГОСТу. Приятно, что за тебя уже сделали всю работу, а качество — как у домашнего. Советую всем!» — Олег, Казань.

Подарочный мешочек «Змейка» — маленькая радость с большим смыслом

Не знаете, как красиво упаковать подарок? Мешочек «Змейка» справится с этой задачей. Яркий, милый и экологичный, он станет отличным решением для сладостей, маленьких подарков или просто для создания праздничного настроения.

Отзыв: «Использовала для подарков под ёлку, а после праздников в нём храню мелочи. Очень крутой дизайн, а главное — никаких одноразовых упаковок. ВкусВилл как всегда на высоте!» — Лилия, Казань.

Вместе мы сделали 2024-й вкуснее

2024-й остался позади, и пришло время подвести итоги. Для сети магазинов ВкусВилл этот год стал временем перемен и улучшений, которые почувствовали на себе тысячи покупателей. Благодаря отзывам клиентов они смогли доработать любимые продукты, сделать упаковку удобнее, а ассортимент — ещё шире и интереснее.

Принцип компании — слышать каждого покупателя, и 2024-й это только подтвердил. От изменения рецептур до появления абсолютно новых товаров — всё это результат обратной связи. А зимние новинки стали настоящим украшением праздничных столов и поводом вернуться за покупками снова.