Завозная малярия в Татарстане: случай заболевания после поездки в Конго

В Татарстане был зафиксирован случай заболевания малярией у жителя республики, который вернулся из Конго. Эта информация поступила от пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

С 2010 года в регионе выявлено 31 случай завезенного заболевания малярией, происхождение которых связано с такими странами, как Судан, Индия и Турция.

Малярия представляет собой серьезное инфекционное заболевание, передающееся при укусах комаров рода Anopheles. В Татарстане, благодаря регулярной обработке водоемов для уничтожения личинок малярийных комаров, местные случаи заболевания отсутствуют уже на протяжении 16 лет.

Санитарные врачи советуют туристам, отправляющимся в эндемичные регионы, соблюдать рекомендации: изучить информацию о случаях малярии в стране назначения, проконсультироваться с медицинским специалистом о необходимости профилактики, выбирать гостиницы с москитными сетками, применять репелленты и носить закрытую одежду. В случае повышения температуры после поездки необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Кроме того, важно отметить, что малярия может проявляться различными симптомами, включая лихорадку, озноб, потливость и усталость. Эти признаки могут возникнуть через несколько дней или даже недель после укуса комара. Поэтому осведомленность о рисках, связанных с поездкой в районы, где малярия распространена, имеет ключевое значение.