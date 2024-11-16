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Застройщик из Татарстана приобрел земельный участок у ДКЖ в Перми

12 ноября новым учредителем «Строй Регион Холди...

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Девелоперская компания «Джи-групп» из Татарстана приобрела ООО СЗ «Строй Регион Холдинг», которое ранее входило в состав холдинга «Кортрос» и благодаря этому получает земельный участок площадью 2,2 гектара в Перми, предназначенный для застройки. Участок находится между улицами Энгельса, Углеуральской и Барамзиной.

12 ноября новым учредителем «Строй Регион Холдинга» стало ООО «Джи-Инвестиции-1», входящее в состав «Джи-групп». В октябре руководителем компании был назначен Андрей Бухарин, который также является совладельцем компании «Сити 24», связанной с «Кортросом». Причины продажи в «Кортросе» не раскрыты.

В министерстве имущества Пермского края отметили, что у «Строй Регион Холдинга» отсутствуют действующие разрешения на строительство. Эксперты предполагают, что сделка была совершена в условиях сложной экономической ситуации, которая затрудняет запуск новых проектов.

В «Джи-групп» подтвердили, что у компании нет разрешений на строительство, однако отметили, что проект находится на стадии разработки. Планируется построить около 60 тысяч квадратных метров жилья, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

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