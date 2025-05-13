Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев сообщил о раке щитовидной железы
Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев сообщил, что у него обнаружили онкологию щитовидной железы с обеих сторон. Об этом он рассказал в интервью «Шэхри Казан».
Артист отметил, что сдал все необходимые анализы и уже проходит обследование. Несмотря на диагноз, он не теряет оптимизма:
«Это ещё одно испытание, которое я должен пройти», — сказал Тямаев.
Скоро ему предстоит операция в Санкт-Петербурге. Сейчас он находится под наблюдением врачей и благодарит своих слушателей за поддержку.
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