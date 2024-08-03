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Зарплаты в IT: лидеры по доходам в России"

В России наивысшие доходы получают специалисты ...

gazeta.ru

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В России наивысшие доходы получают специалисты в области информационных технологий и сварщики.

Согласно данным, лидерами по уровню зарплат стали дата-сайентисты с выплатой в 240 тысяч рублей, затем идут руководители команд разработки с зарплатой 236,6 тысячи рублей, а также DevOps-инженеры — 234,1 тысячи рублей.

Медианная величина дохода в стране составляет около 70-75 тысяч рублей. Работодатели чаще всего предлагают наиболее щедрые условия труда представителям профессий, в которых наблюдается нехватка кадров. К таким специальностям помимо сварщиков и специалистов по программированию относятся геодезисты, инженеры, машинисты и прорабы.

Ситуация на российском рынке труда в области информационных технологий обусловлена высоким спросом на квалифицированных специалистов и быстрым развитием цифровых технологий. Нехватка кадров заставляет работодателей предлагать конкурентоспособные зарплаты и гибкие условия работы, что делает IT-сектор особенно привлекательным для молодого поколения.

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