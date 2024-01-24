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Зарипов о карьере тренера по хоккею: «Пока хочется отдохнуть»

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Бывший хоккеист казанского «Ак Барса», пятикратный победитель Кубка Гагарина Данис Зарипов заявил, что он пока не думал, хочет ли он заниматься тренерской деятельностью.

Экс-хоккеист поделился, что ему почти на ежедневной основе задают вопросы про тренерство. Но Зарипов сейчас хочет отдохнуть после завершения профессиональной карьеры.

Зарипов добавил, что сейчас он упорно работает и хочет добиться успехов в других жизненных направлениях. К счастью, в хоккее все получилось, подчеркнул бывший хоккеист.

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