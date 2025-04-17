Загитова выступит на шоу Fantasy on Ice в Японии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в японском шоу Fantasy on Ice, подготовив для него специальный номер. Об этом она сообщила ТАСС.

В шоу, которое пройдёт 31 мая и 1 июня, также выступит Анна Щербакова.

Загитова напомнила, что последний раз была в Японии в 2021 году во время пандемии, когда по приглашению японской стороны участвовала в съёмках фильма "Пальма" и выступала на льду с собакой Масару. Спортсменка отметила, что рада снова побывать в стране и считает участие в шоу большой честью.

О содержании своей программы она говорить пока не стала, но подчеркнула, что это будет особенный номер для японской аудитории.

Также Загитова выразила желание представить в Японии рок-мюзикл "Ассоль", премьера которого недавно прошла в России. По её словам, при интересе со стороны зрителей она готова привезти постановку за границу.