Задолженность по налогам в Татарстане выросла на 15% за год

По состоянию на 1 июня 2025 года задолженность по налогам в консолидированный бюджет Татарстана составила 13,4 млрд рублей. За год она увеличилась на 1,8 млрд рублей, или на 15%, сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Основным фактором роста стала задолженность по земельному налогу организаций, которая увеличилась в два раза — на 704,5 млн рублей. Заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова рассказала об этом на совещании, посвященном снижению задолженности по налогам в бюджет республики.

Кроме того, значительно увеличилась задолженность по налогу на прибыль — на 566,7 млн рублей (или на 13%), по упрощенной системе налогообложения — на 387,7 млн рублей (или на 44%), а также по налогу на доходы физических лиц — на 245,5 млн рублей (или на 8%).

По состоянию на 1 июня, наибольшую долю в общей задолженности занимает налог на прибыль — 37%. Далее идут налог на доходы физических лиц (24%), земельный налог организаций (10%), УСН (9,5%) и имущественные налоги физических лиц (9%).

Особое внимание было уделено ситуации в муниципальных районах, где наблюдается рост налоговой задолженности. Негативная динамика была зафиксирована в 28 районах и двух городах республики, включая Казань и Набережные Челны.

Минфин РТ анонсировал проведение совещаний с муниципалитетами по работе с должниками по земельному налогу на следующей неделе.

Источник: Татар-информ