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Задержанный глава Минзеимущества Татарстана отрицает обвинения в мошенничестве

В Татарстане разгорелся скандал вокруг начальни...

Настёна Чернядьева

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В Татарстане разгорелся скандал вокруг начальника отдела аренды и реализации государственного имущества Ильшата Аминова, который оказался в центре обвинений в мошенничестве и покровительстве частным фирмам.

По версии следственных органов, с 2021 года Аминов активно содействовал пяти компаниям в получении выгодных контрактов на аренду государственных объектов, при этом снижая стоимость сделок. Эта схема привела к потере бюджета на сумму 2,8 миллиона рублей.

Теперь силовики настаивают на аресте чиновника, поскольку его действия квалифицируются как тяжкое преступление, за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Однако сам Аминов категорически отрицает свою вину, уверяя, что все его действия были законными.

Тем временем прокурор Татарстана выступил с требованием о немедленном увольнении Аминова из министерства. Он указывает на утрату доверия к чиновнику из-за наличия конфликта интересов и вовлеченности в предпринимательскую деятельность, что строго запрещено для госслужащих. Этот случай стал настоящим испытанием для системы госуправления региона, сообщает 116.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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