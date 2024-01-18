За три дня в Татарстане погибло 8 человек из-за непогоды

За 3 дня с начала ухудшения погодных условий на дорогах РТ погибло восемь человек. С начала года скончалось 17 граждан, а всего пострадало 155. Статистику привел замначальника Управления Госавтоинспекции по РТ.

Он заявил, что начиная с 15 января, погода резко начала ухудшаться, что привело к масштабным проблемам на дорогах, снежным заносам и пробкам.

Так, например 16 января на трассе М-7 произошло крупное ДТП. В котором столкнулись более 10 грузовиков. Из-за аварии на дороге образовались длинные пробки. 17 января утром в Казани были зафиксированы 9 и 10 бальные пробки.

Самигуллин отметил, что с начала непогоды сотрудники Госавтоинспекции оказывают активную помощь людям, попавшим в сложные ситуации, было доставлено более 300 комплектов продуктов питания.