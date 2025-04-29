За пожары на майских выходных татарстанцам увеличат штрафы

В Татарстане с 26 апреля действует особый противопожарный режим. Он продлится до 14 мая и охватывает всю территорию республики. Причиной стали участившиеся случаи возгораний на фоне сухой погоды и начала весенних работ на участках. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по Татарстану Максим Трущин.

По данным ведомства, количество пожаров в 2025 году выросло втрое. Если в 2024 году к 25 апреля было зафиксировано 991 возгорание, то в этом — уже 1320. Большая часть из них произошла из-за поджогов сухой травы, камыша и мусора. Только в апреле пожарные выезжали тушить сухостой более 40 раз в сутки. Особенно часто возгорания происходят в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах.

С начала сезона зарегистрировано 442 пожара, вызванных горением сухой растительности. В некоторых случаях огонь перекинулся на постройки: сгорели два садовых дома и один частный. Несмотря на рост числа пожаров, число погибших снизилось на 4,2 процента, а пострадавших — на 37,3 процента.

До 14 мая в республике действует запрет на:

разведение костров,

сжигание мусора и травы,

использование открытого огня в мангалах в населённых пунктах и СНТ,

запуск пиротехники и небесных фонариков вблизи лесов.

Ограничения распространяются на 76 садоводческих товариществ, 122 населённых пункта и 87 детских лагерей. Нарушение правил влечёт за собой удвоенные штрафы:

для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей,

для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей,

для ИП — от 60 до 80 тысяч рублей,

для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

На сегодняшний день уже возбуждены административные дела в отношении 16 граждан и одного должностного лица. Сотрудники МЧС продолжают проводить профилактические рейды: осмотрено более 1,3 тысячи участков.

Максим Трущин призвал жителей республики соблюдать все предписанные меры безопасности, особенно в период майских праздников. По его словам, беспечность может привести к трагическим последствиям.