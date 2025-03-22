За начало 2025 года застройщики в Татарстане сдали более 1 млн кв. метров
На 22 марта 2025 года в Татарстане выполнили 35% плана по строительству жилья. В эксплуатацию уже ввели 1 млн 145 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин.
Коммерческие застройщики пока отстают — они сдали только 4% от запланированного объема. В рамках строительства многоквартирных домов завершено 15 объектов, их общая площадь — более 61 тысячи квадратных метров.
По программе социальной ипотеки из 35 запланированных домов сдано 4. Это около 52 тысяч квадратных метров — 32% от годового плана.
Лидируют, как обычно, индивидуальные застройщики: они сдали 1 млн 31 тысячу «квадратов».
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