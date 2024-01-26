Новости Татарстана
· Артем Акчурин

За год Татарстан сэкономил 4,5 млрд рублей на госзакупках

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За один год в Татарстане было объявлено более 34 тысяч госзакупок на общую сумму в 245,7 млрд рублей. В результате торгов удалось сэкономить 4,5 миллиарда рублей, что составляет 2,4% от предусмотренных бюджетных средств на закупки. Об этом проинформировал председатель Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров.

Сабиров подчеркнул, что некоторые из организаций совершили нарушения в период проведения работ. В этот список вошли ГИСУ Татарстана, Главстрой РТ, ГКУ «Глававтодортранс» и региональный центр «Черноморец».

Также сообщается, что доля контрактов с субъектами малого бизнеса составила 36% от общей суммы. Всего цена заказов составила более 86 млрд рублей.

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