За год Татарстан сэкономил 4,5 млрд рублей на госзакупках

За один год в Татарстане было объявлено более 34 тысяч госзакупок на общую сумму в 245,7 млрд рублей. В результате торгов удалось сэкономить 4,5 миллиарда рублей, что составляет 2,4% от предусмотренных бюджетных средств на закупки. Об этом проинформировал председатель Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров.





Сабиров подчеркнул, что некоторые из организаций совершили нарушения в период проведения работ. В этот список вошли ГИСУ Татарстана, Главстрой РТ, ГКУ «Глававтодортранс» и региональный центр «Черноморец».Также сообщается, что доля контрактов с субъектами малого бизнеса составила 36% от общей суммы. Всего цена заказов составила более 86 млрд рублей.