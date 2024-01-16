Новости Татарстана
· Артем Акчурин

За 5 лет в Татарстане потратили 180,9 млрд рублей на нацпроекты

За 5 лет в Татарстане потратили 180,9 млрд рублей на нацпроекты

inde.io

Подписаться в Telegram

В течение 5 лет в рамках нацпроектов Татарстана активно проводилась реконструкция и ремонт 1480 социально-значимых объектов. За указанный период было направлено 180,9 млрд рублей, где 50,7 млрд из бюджета РТ. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Было улучшено 255 объектов здравоохранения. Велось строительство 80 образовательных учреждений, которые были оборудованы современной техникой, что повышает качество обучения.

Возведено и оборудовано 77 спорт объектов, благодаря чему у граждан региона растет интерес к спортивному образу жизни. Отметим, что у большей части населения есть возможность активно заниматься спортом.

Кроме того, было отремонтировано порядка 60 объектов культуры – школы творчества, театры библиотеки, музеи и др. Под благоустройство попали общественные пространства, скверы и парки, что улучшает внешний вид городов республики.

По республике, также было отремонтировано около 650 дорог.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане в 146 раз выросла заболеваемость корью

Гид по скидкам Казани

день назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

дезинсекция цена служба травить тараканов

Лонгриды

20 часов назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Казани

день назад

Стали известны предварительные причины пожара в «Астории»

настольный теннис для взрослых в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

Новости Татарстана

день назад

Десятки тысяч земель заберут у инвестфонда ради дороги

Новости Татарстана

20 часов назад

Во время проведения «Игр будущего» ограничат движение по некоторым улицам

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за 2023 год было отстранено 13 арбитражных управляющих
Лонгриды
20 часов назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

9 минут назад

На трассе М-7 ограничили движение из-за непогоды

Гид по скидкам Казани

день назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

24 минуты назад

В Казани задержан начальник исправительной колонии

Новости Татарстана

час назад

Мошенники взломали телефон руководителя Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова
«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане
Лонгриды
5 дней назад

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

За 5 лет в Татарстане потратили 180,9 млрд рублей на нацпроекты

Новости Татарстана

2 часа назад

В 2023 году Госжилфонд вручил детям-сиротам Татарстана 762 квартиры

Новости Татарстана

2 часа назад

16 млрд рублей поддержки получили татарстанские бизнесмены в 2023 году
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
4 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.