За 5 лет в Татарстане потратили 180,9 млрд рублей на нацпроекты

В течение 5 лет в рамках нацпроектов Татарстана активно проводилась реконструкция и ремонт 1480 социально-значимых объектов. За указанный период было направлено 180,9 млрд рублей, где 50,7 млрд из бюджета РТ. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Было улучшено 255 объектов здравоохранения. Велось строительство 80 образовательных учреждений, которые были оборудованы современной техникой, что повышает качество обучения.

Возведено и оборудовано 77 спорт объектов, благодаря чему у граждан региона растет интерес к спортивному образу жизни. Отметим, что у большей части населения есть возможность активно заниматься спортом.

Кроме того, было отремонтировано порядка 60 объектов культуры – школы творчества, театры библиотеки, музеи и др. Под благоустройство попали общественные пространства, скверы и парки, что улучшает внешний вид городов республики.

По республике, также было отремонтировано около 650 дорог.