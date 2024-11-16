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За 2024 год в Татарстане выращено 30,8 млн сеянцев и саженцев по нацпроекту «Экология»

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В 2024 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» были проведены масштабные лесовосстановительные работы на площади 2564 гектара. Об этом сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан.

Ключевыми показателями эффективности проекта являются соотношение площади лесовосстановления к площади вырубленных лесов и ущерб от лесных пожаров. Первый индикатор был выполнен на 100%, а в текущем году ущерб от пожаров не был зафиксирован.

Специалисты собрали 11,59 тонны семян основных лесообразующих пород, включая 8248 кг дуба и 1640 кг березы. Все семена прошли тщательную проверку на качество.

В питомниках было выращено 30,8 миллиона сеянцев и саженцев, которые будут готовы к посадке в 2025 году.

Кроме того, в этом году были приобретены тракторы, пожарные полуприцепы, моторные лодки и другие специализированные машины для нужд лесного хозяйства.

Министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров сообщил, что в следующем году будет запущен обновленный национальный проект «Экологическое благополучие», который внесет изменения в региональный проект. В частности, будут установлены новые индикаторы для работ по лесовосстановлению вблизи городов и промышленных центров.

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