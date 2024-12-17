За 2024 год 288 человек погибло на дорогах Татарстана, из них - 10 детей

В этом году на дорогах Татарстана наблюдается настораживающая тенденция — число жертв дорожных происшествий возросло до 288 человек, среди которых 10 детей.

Эта тревожная ситуация стала главной темой обсуждения на встрече с Президентом республики Рустамом Миннихановым.

Наиболее тяжелые последствия были зафиксированы на федеральных трассах, где множество аварий произошло из-за выезда автомобилей на встречную полосу. Уникальным и весьма печальным событием стало первое зарегистрированное смертельное ДТП с участием электросамоката. Эти цифры подчеркивают необходимость повышения культуры вождения на дорогах региона, сообщает ТНВ.