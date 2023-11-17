За 2023 год было возбуждено 92 уголовных дела за браконьерство

С января по сегодняшний день 2023 года в Татарстане было заведено 92 уголовных дела за браконьерство. 69 гражданам были вынесены обвинительные приговоры. Информацию об этом представил Азат Хамаев председатель комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Хамаев также рассказал, что уполномоченными сотрудниками по биоресурсам было проведено 950 выездных расследований. И 780 злоумышленников были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов была 1,5 млн рублей из них взыскали на 93 %. Также за отмеченный период было изъято 4 оружия.

Стоит напомнить, что в 2022 году по республике было возбуждено 600 административных дел и 82 уголовных по факту браконьерства, изъято было 6000 орудий улова. Сумма ущерба тогда была 1,8 млн рублей, что на 300 000 рублей больше, нежили в этом году.