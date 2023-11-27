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За 12 осенних ярмарок татарстанцы купили продукции почти на 1 млрд рублей

За 12 осенних ярмарок татарстанцы купили продукции почти на 1 млрд рублей

sarnovosti.ru

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По всей республике за 12 ярмарок, начиная с 9 сентября, было продано фермерской продукции на 929,9 млн рублей. О данных сообщает Минсельхозпрод РТ.

Министерство сообщает, что за 12 проведенных ярмарок было продано более 8 тонн овощей, почти 5 тонн картофеля. Кроме того в большом объеме, равным 190 тоннам распродано молока, 640 тонн сахара и 919 тонн мяса.


Для проведения сельхозярмарок в 35 муниципалитетах привлечено более 11 тысяч транспортных средств.

Ярмарки проводятся на еженедельной основе с начала осени и до 23 декабря текущего года.

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