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Wildberries внедрит персонализацию в своё мобильное приложение

Маркетплейс Wildberries готовит интересные изме...

Даниил Мурзов

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Маркетплейс Wildberries готовит интересные изменения в своем мобильном приложении, которые сделают шопинг еще более увлекательным и персонализированным.

Теперь пользователи смогут наслаждаться рекомендациями, полностью адаптированными к их вкусам и предпочтениям.

Как сообщает ТАСС, обновленный интерфейс предложит специальные подборки и уникальные предложения, сформированные с помощью передовых алгоритмов искусственного интеллекта. Эти тематические «полки» будут создаваться на основе детального анализа покупательской активности, что позволит пользователям легко находить именно те товары, которые соответствуют их индивидуальным интересам.
Тестирование новой функции начнётся на Android-устройствах. На первом этапе обновление станет доступно ограниченной группе пользователей. После сбора отзывов и доработки система будет внедрена для всех клиентов, сообщает UfaTime.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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