Выяснилось, какие товары и услуги в РТ подорожали больше всего

За прошедший год цены в Татарстане повысились: продукты подорожали на 14,55%, услуги — на 14%, а непродовольственные товары — на 4,76%, информирует региональное отделение Банка России.

Наибольший рост цен наблюдался в период с ноября по январь, когда ежемесячное повышение составляло от 1,25% до 1,56%. В апреле темпы инфляции снизились до 0,25%, что стало минимальным значением за год.

Среди продуктов максимальный скачок стоимости показали масла и жиры — +37,7%. Также значительно подорожали молочные продукты (+27%), рыба (+24,29%) и сыр (+21,15%). В то же время яйца подешевели почти на 30%.

В сегменте непродовольственных товаров больше всего выросли цены на медицинские изделия — на 10,65%. Топливо, трикотаж и печатная продукция прибавили в стоимости от 8 до 9%. Телерадиотовары и компьютеры заметно подешевели — на 10% и 8,6% соответственно.

Стоимость услуг тоже увеличилась: организация культурных мероприятий стала дороже на 22,17%, медицинские и бытовые услуги — на 16%, а пассажирский транспорт — на 13,27%.

По информации Татарстанстата, в апреле индекс потребительских цен вырос на 0,25% по сравнению с мартом и на 3,41% по сравнению с декабрём 2024 года. Годовая инфляция в регионе достигла почти 11%, пишет «БИЗНЕС Online».