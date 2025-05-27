Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Выяснилось, какие товары и услуги в РТ подорожали больше всего

В сегменте непродовольственных товаров больше в...

Екатерина Елисеева

Подписаться на Дзен.канал

За прошедший год цены в Татарстане повысились: продукты подорожали на 14,55%, услуги — на 14%, а непродовольственные товары — на 4,76%, информирует региональное отделение Банка России.

Наибольший рост цен наблюдался в период с ноября по январь, когда ежемесячное повышение составляло от 1,25% до 1,56%. В апреле темпы инфляции снизились до 0,25%, что стало минимальным значением за год.

Среди продуктов максимальный скачок стоимости показали масла и жиры — +37,7%. Также значительно подорожали молочные продукты (+27%), рыба (+24,29%) и сыр (+21,15%). В то же время яйца подешевели почти на 30%.

В сегменте непродовольственных товаров больше всего выросли цены на медицинские изделия — на 10,65%. Топливо, трикотаж и печатная продукция прибавили в стоимости от 8 до 9%. Телерадиотовары и компьютеры заметно подешевели — на 10% и 8,6% соответственно.

Стоимость услуг тоже увеличилась: организация культурных мероприятий стала дороже на 22,17%, медицинские и бытовые услуги — на 16%, а пассажирский транспорт — на 13,27%.

По информации Татарстанстата, в апреле индекс потребительских цен вырос на 0,25% по сравнению с мартом и на 3,41% по сравнению с декабрём 2024 года. Годовая инфляция в регионе достигла почти 11%, пишет «БИЗНЕС Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани продают редкую монету за 5 миллионов рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Вечер, который не забудется: заведения Казани для настоящих гурманов

обработка борщевика гербицидами

Не у нас

день назад

Ученые подтвердили подлинность «инопланетных мумий» из Перу

Не у нас

день назад

Богослов Лебедев перечислил суеверия, порочащие РПЦ

танцы для детей 4 лет в Москве

Лонгриды

день назад

Казань в свете пикселей: как фестиваль «НУР» превратил город в цифровую галерею

Не у нас

22 часа назад

Ученые назвали 2 привычки, которые помогают сохранять стройность

Не у нас

день назад

Ученые рассказали, для чего древние люди строили пирамиды

Новости Казани

5 часов назад

2 парней изнасиловали 20-летнюю жительницу Казани
Лонгриды
2 часа назад

На грани смерти: почему казанские подростки цепляются за трамваи?

В Казани подростки начали играть с огнём — букв...

Новости Татарстана

40 минут назад

Певец Данир Сабиров из Татарстана рассказал, почему завел обезьяну

Гид по скидкам Казани

день назад

Вечер, который не забудется: заведения Казани для настоящих гурманов

Не у нас

час назад

Ученые зафиксированы неожиданные эволюционные изменения у современных людей

Не у нас

2 часа назад

Ученые заявили, что глобальное потепление увеличивает риск развития рака
В РТ появится молочный комбинат с инвестицией 5...
Новости Татарстана
50 минут назад

В РТ появится молочный комбинат с инвестицией 5 миллиардов рублей

Не у нас

2 часа назад

В Мексике нашли древние фаллические изделия

Новости Татарстана

2 часа назад

Мальчик на питбайке столкнулся с легковушкой в Татарстане

Новости Казани

3 часа назад

В Казани пожарные спасли собаку из горящей квартиры на Абсалямова
“Перед вами откроются двери”: предприниматель и...
Интересное в Казани
4 дня назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе