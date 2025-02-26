Выяснилось, как на жителей Татарстана повлияют изменения в ТК РФ с 1 марта

С 1 марта в Трудовой кодекс России внесут важные изменения, касающиеся работы в выходные и праздничные дни. Подробности жителям Татарстана рассказала эксперт КФУ Лариса Кириллова.

Теперь использование отгулов за работу в нерабочие дни будет четко регламентировано — сотрудник должен воспользоваться ими в течение года с момента отработки. Если этого не произойдет, при увольнении работодатель обязан компенсировать разницу между повышенной и стандартной оплатой за выходной. Также отгулы можно присоединять к отпуску.

Кроме того, в кодексе появится новая статья о наставничестве. Оно получит официальное определение и правовую основу. Теперь это будет считаться выполнением работником обязанностей по обучению коллеги на производстве. Наставничество станет добровольным, а условия и оплата будут закреплены в трудовом договоре.